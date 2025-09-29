Bad Bunny cantará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

El reggaetonero puertoriqueño, Bad Bunny, será el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl 2026 que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en la ciudad de Santa Clara (California), en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el propio artista y la National Football League (NFL) a través de sus redes sociales oficiales, donde compartieron un video en el cuál se aprecia a Benito sentado sobre una portería de Fútbol Americano, mientras suena el tema "Callaíta" de fondo.

De esta forma, Bad Bunny anuncia su presencia en el show de medio tiempo del Super Bowl en Santa Clara, tras la exitosa presentación del rapero Kendrick Lamar a inicios de este año en el Super Bowl que se llevó a cabo en Nueva Orleans.

NI TAYLOR SWIFT NI ADELE

Cabe precisar que el propio comisionado de la NFL, Roger Goodell, admitió el deseo de tener a Taylor Swift en el escenario de Santa Clara, sin embargo, la artista rechazó la oferta ante la negativa de Apple de cederle los derechos de su presentación. Por su parte, la cantante Adele expresó en reiteradas oportunidades su negativa a participar en un evento que, según ella, "va más allá de la música".