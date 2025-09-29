Exministro chino Tang Renjian recibe pena de muerte suspendida por corrupción

Durante 2 años Tang Renjian deberá devolver todo el soborno y si no comete ningún delito o infracción será perdonado de pena de muerte pero tendrá cadena perpetua.

El exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Tang Renjian, recibió este 28 de septiembre una condena de pena de muerte con suspensión de dos años, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por un valor cercano a los 38 millones de dólares. La decisión fue emitida por un tribunal en Changchun, que además ordenó la incautación de todos sus bienes y la devolución de las ganancias ilícitas al Estado.

El fallo señala que Tang, quien ocupó cargos de relevancia entre 2007 y 2024, aprovechó sus posiciones para otorgar beneficios en licitaciones, nombramientos y negocios privados. Aunque el tribunal reconoció que sus delitos dañaron gravemente al Estado y a la sociedad, le otorgó una medida de clemencia debido a su cooperación durante el proceso, la devolución de los sobornos y su confesión de culpabilidad.

Un caso enmarcado en la campaña anticorrupción

Tang había sido apartado del Partido Comunista de China en noviembre de 2024, tras una investigación interna que lo acusó de “violaciones disciplinarias graves” y de actuar con “codicia desmedida”. Su destitución se suma a las de otros ministros de alto perfil como Qin Gang, excanciller, y Li Shangfu, exministro de Defensa, ambos removidos en 2023 en circunstancias ligadas también a acusaciones de corrupción.

La campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping desde 2012 ha derivado en la caída de múltiples funcionarios de alto rango, con sentencias severas para quienes se enriquecieron ilegalmente. Si bien las autoridades destacan su impacto en la lucha contra la corrupción, algunos analistas advierten que estas medidas también pueden tener un componente político al facilitar la marginación de posibles rivales internos.