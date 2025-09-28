Rusia descarta intenciones de atacar a países de la OTAN tras recientes incidentes fronterizos

El canciller Sergei Lavrov afirmó ante la ONU que Moscú no dirige ataques contra objetivos civiles en territorio europeo y acusó a la Alianza Atlántica de amenazar la seguridad de toda Eurasia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este sábado en la Asamblea General de la ONU que su país no tiene intención de atacar a países de la OTAN, pese a los recientes incidentes registrados en Polonia, Rumanía y Estonia. No obstante, advirtió que Moscú dará una “respuesta” a cualquier acto de agresión en su contra.

Lavrov rechazó las acusaciones sobre el envío de drones o misiles rusos contra objetivos civiles en Europa y sostuvo que los aparatos hallados en territorio polaco no tenían capacidad de alcanzar esas distancias desde la frontera ruso-polaca. “Los incidentes ocurren, pero nunca disparamos directamente al cielo ni apuntamos a países europeos o de la OTAN”, enfatizó.

El canciller defendió que Rusia ha planteado en repetidas ocasiones la necesidad de garantías de seguridad legalmente vinculantes, pero denunció que sus propuestas fueron “ignoradas” mientras la Alianza Atlántica continuaba su expansión hacia las fronteras rusas. “La OTAN prometió no avanzar un ápice hacia el este, pero hoy se despliega hasta nuestras fronteras”, señaló.

Desde Nueva York, Lavrov también criticó que Kiev y sus aliados europeos no tengan voluntad de alcanzar acuerdos justos que pongan fin a la guerra en Ucrania. “Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores han mostrado conciencia de la urgencia de la situación”, afirmó, reiterando que cualquier negociación debe incluir garantías plenas para la seguridad y los intereses vitales de Rusia.

¿QUÉ DICE MOSCÚ?

Finalmente, el jefe de la diplomacia rusa acusó a la OTAN de representar una amenaza no solo para Rusia y China, sino para toda Eurasia, debido a su creciente presencia en el Pacífico, el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. Según Lavrov, los líderes occidentales buscan cercar militarmente el continente bajo el argumento de la “indivisibilidad de la seguridad euroatlántica e indopacífica”.