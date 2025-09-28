Perú gana cuatro premios en los World Travel Awards 2025 en México

El Perú ganó cuatro categorías de alto prestigio en los World Travel Awards 2025 celebrados el 27 de septiembre en Cancún, en México. Los galardones incluyen Mejor Destino Líder de Sudamérica, Mejor Destino Culinario de Sudamérica 2025, Mejor Atracción Turística de Sudamérica por Machu Picchu y Mejor Destino Cultural de Sudamérica 2025.

Con estas distinciones, Perú obtuvo por décima vez el premio como Mejor Destino Cultural, por duodécima ocasión como Mejor Destino Culinario y por tercer año consecutivo como Mejor Destino Cultural de Sudamérica.

Machu Picchu mantiene su condición como principal ícono turístico del continente al conseguir esta distinción por séptima edición consecutiva desde 2018, según la información proporcionada por la organización de los premios.

Liderazgo turístico y gastronómico

Marca Perú destacó a través de sus redes sociales que estos reconocimientos consolidan el liderazgo turístico y gastronómico del país en la región. Los reconocimientos destacan la posición del Perú como uno de los grandes protagonistas del turismo sudamericano, resaltando tanto su oferta cultural como su exquisita gastronomía a nivel continental.

Premios World Travel Awards

Cabe resaltar, que los World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria turística mundial. En la actualidad, esta marca es reconocida globalmente como el máximo sello de calidad en el sector, donde los ganadores establecen el punto de referencia de excelencia al que aspiran todos los destinos y atracciones turísticas.