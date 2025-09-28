"Múltiples víctimas" deja tiroteo en iglesia mormona de EEUU: tras ataque se registró un incendio en el local

Esta mañana, una balacera en una iglesia mormona en la localidad de Grand Blanc, estado de Michigan, Estados Unidos, dejó múltiples víctimas, señalaron las autoridades. Asimismo, se reportó un incendio en el local, que fue controlado tres horas después.

Hasta el momento se contabilizan dos muertos y nueve heridos, varios de ellos graves, pero se cree que la cifra aumentará pues en el establecimiento se encontraban "cientos" de personas, entre hombres, mujeres y niños. Se confirmó que el atacante fue abatido.

COBARDE Y CRIMINAL

El medio local ABC News reportó que el atacante en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue identificado como un hombre de 40 años que llegó al templo en un vehículo e ingreso por la puerta principal y comenzó a disparar indiscriminadamente.

Al respecto, el director del FBI, Kash Patel, definió el suceso como un acto "cobarde y criminal". Señaló declaró que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona para no interferir con las investigaciones.