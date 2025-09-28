Al menos 38 muertos y 50 heridos deja avalancha humana durante acto político en India

Según versiones oficiales, al menos 38 personas murieron y 50 resultaron heridas tras una avalancha humana registrada la tarde de ayer durante el mitin electoral del actor y político indio Vijay, en Karur, estado de Tamil Nadu, en el sur del país.

Testigos refieren que unas 30 000 personas se habían congregado para escuchar al político, cuando de pronto parte del público se abalanzó hacia el vehículo utilizado como estrado y provocó una estampida humana que terminó en una tragedia.

TRISTEZA Y DOLOR

Al respecto, el primer ministro indio, Narendra Modi, lamentó lo ocurrido. "Pienso en las familias que han perdido a seres queridos. Les deseo fuerza en este momento difícil. Rezo por una pronta recuperación de las decenas de heridos", dijo.

Tras el incidente, Vijay viajó a la ciudad de Chennai, donde publicó en X, "Mi corazón está roto de tristeza y dolor". El artista es un destacado líder del partido político Federación por la Victoria de Tamilakam (Tamilaga Vettri Kazhagam, TVK).