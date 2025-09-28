Gustavo Petro responde a EEUU tras retiro de visa: Medida viola normas de inmunidad de la ONU

El presidente Gustavo Petro respondió a Estados Unidos tras la revocatoria de su visado. Señaló que la medida viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática, también considera que la sede de la ONU no puede seguir en la ciudad de Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas (…) Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea General", escribió en su cuenta de X.

DESOBEDECER ÓRDENES

El Departamento de Estado de EEUU anuncio el retiro de la visa horas después que Petro Urrego, tras asistir al debate del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, participara en una concurrida manifestación propalestina en Nueva York.

Durante la movilización "se dirigió a los soldados estadounidenses (...) instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes revocaremos la visa de Petro", señaló el Departamento de Estado en su cuenta de X.