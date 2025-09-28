Ecuador: carro bomba explota frente a centro carcelario dejando serios daños en la fachada principal

Según primeras informaciones, un auto estalló anoche frente a la entrada a la Cárcel Regional de Guayaquil, una de las más grandes de Ecuador, causando serios daños en la fachada principal.

Las autoridades señalaron que no se reportaron fallecidos ni heridos, ni en la población penitenciaria, ni en el personal policial. Tampoco se han registrado fugas y que todo está en investigación.

Trascendió que una cámara de vigilancia situada frente al acceso principal del centro carcelario captó la huida del sujeto que dejó el automóvil bomba, lo que facilitará su identificación.

LOS CHONEROS

Este suceso se registra un día después que sicarios tratasen de matar al director del referido penal. Las balas no traspasaron el vidrio blindado de las ventanas del vehículo donde viajaba.

La Cárcel Regional de Guayaquil es una de las más grandes de Ecuador con más de 4.000 reclusos en su interior, donde predominan integrantes de Los Choneros, la banda criminal más violenta del país.