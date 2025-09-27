Corea del Norte posee hasta dos toneladas de uranio para crear 100 armas nucleares, según Seúl

El Gobierno de Corea del Sur alertó sobre el creciente desafío a los esfuerzos de desnuclearización impulsados por Washington y Seúl, por parte de Corea del Norte, ya que según revelaron el régimen de Kim Jong-un podría contar con hasta 2 000 kilos de uranio.

Con esta gran cantidad de uranio altamente enriquecido, Corea del Norte podría crear hasta 100 armas nucleares.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, declaró que “los servicios de inteligencia estiman las reservas de uranio altamente enriquecido de Pyongyang, con una pureza superior al 90%, en hasta 2 000 kilogramos”.

ALERTA POR EL URANIO EN COREA DEL NORTE

“En este mismo momento, las centrifugadoras de uranio de Corea del Norte operan en cuatro sitios”, afirmó Chung Dong-young a los medios de prensa.

Cabe señalar que, según el ministerio de Defensa surcoreano, desde hace tiempo se sabe que el Norte dispone de una cantidad "significativa" de uranio altamente enriquecido, material clave para producir cabezas nucleares.

Cabe señalar que, un arma nuclear requiere aproximadamente 20 kilos de uranio enriquecido, por lo que la cantidad que tendría Corea Del Norte equivaldría a la materia prima necesaria para construir hasta 100 dispositivos.