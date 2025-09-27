'El Monstruo': Policía de Paraguay no entregaría celulares incautados "por desconfianza"

La captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', evidenció la desconfianza de la Policía de Paraguay hacia sus homólogos peruanos durante el operativo realizado el pasado miércoles en una vivienda de San Lorenzo.

Según confirmó el medio ABC Digital, la información de inteligencia proporcionada a Lima fue deliberadamente limitada por temor a posibles filtraciones, luego de que un oficial paraguayo involucrado en las investigaciones señalara que "cada vez que se solicitaba información a Perú, el sospechoso recibía el aviso casi de inmediato".

No entregarían celulares incautados

El periodista paraguayo Iván Leguizamón reveló a través de su cuenta de X que "por desconfianza", Paraguay se niega a entregar a Perú los celulares incautados. Precisó que la extracción de datos de los teléfonos se realizará en Asunción y solo los resultados se enviarán a Lima.

Moreno Hernández fue trasladado el último viernes al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza en Emboscada, a 48 kilómetros de Asunción. El comunicador detalló que 'El Monstruo' usará uniforme rojo en esta prisión.

Oficina incorruptible y atribución de captura

Los equipos fueron entregados a la Unidad Especial de Inteligencia (SIU), una oficina élite administrada por la DEA estadounidense, descrita por el comunicador como "incorruptible" para garantizar la preservación de las pruebas.

Leguizamón también señaló que las autoridades paraguayas mostraron "molestias" porque la policía peruana atribuyó el éxito de la captura a información proporcionada por ellos. La medida de analizar los celulares en Paraguay busca evitar posibles alteraciones o pérdida de datos, considerando que no se descarta la participación de policías peruanos en la estructura criminal.

Filtraciones que justifican desconfianza

Cabe resaltar, que la versión sobre filtraciones fue confirmada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien indicó que al menos dos efectivos de la PNP facilitaron información que frustró capturas anteriores durante su gestión en el Mininter.