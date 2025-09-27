Trump ordena el envío de tropas y uso de la "fuerza total" ante protestas en Portland

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que enviará tropas y autorizó el uso de la "fuerza total" en Portland, Oregón, ante las protestas en los alrededores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

A través de Truth Social, el mandatario indicó que actuaba "a petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem", ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, proporcionar "todas las tropas necesarias para proteger a Portland" de lo que calificó como "ataques de Antifa y otros terroristas domésticos".

Este constituye el tercer despliegue militar ordenado por Trump después de las intervenciones en Los Ángeles, Washington DC y Memphis, aumentando la presencia federal en ciudades gobernadas por demócratas.

Rechazo y factores detrás de la decisión

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón, ambos demócratas, habían rechazado previamente el despliegue de tropas en su jurisdicción. La decisión podría estar motivada por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas, Texas, contra un centro de ICE que dejó un inmigrante fallecido y dos heridos.

El director del FBI, Kash Patel, compartió una foto de un cartucho de balas con la inscripción "ANTI-ICE" encontrado en el lugar. Trump acusó a los demócratas de alentar una retórica contra las autoridades migratorias. Portland alberga al grupo Rose City Antifa, uno de los más conocidos del movimiento que el republicano designó como terrorista.

Posible destino de tropas federales

Portland figuraba entre las ciudades señaladas como posibles destinos de tropas federales, junto con Chicago, Baltimore, San Francisco, Nueva Orleans y St. Louis, todas bajo administración demócrata. El despliegue se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno federal frente a protestas vinculadas a temas migratorios.