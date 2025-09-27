Gobierno estadounidense revocará visa a presidente Gustavo Petro por "acciones imprudentes"

El Gobierno estadounidense informó, la tarde de ayer, que tomaron la decisión de revocar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a lamentables incidentes que protagonizó en las calles de Nueva York.

Según el comunicado, el mandatario "cometió acciones imprudentes al exhortar a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia". También participó en una marcha propalestina.

FRANJA DE GAZA

El mismo día, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, Petro Urrego afirmó que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para "luchar por la liberación" de la Franja de Gaza.

"Es el momento de la acción, hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina, Y si le toca al presidente, pues iré a ese combate, no me asusta", agregó.