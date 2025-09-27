Internacionales

"El Monstruo" fue recluido en penal de máxima de Paraguay mientras se gestiona su retorno al Perú

El criminal cumplirá la orden de prisión preventiva impuesta en su contra, mientras se evalúa la figura legal que permita su regreso al país y cumpla su sentencia de 32 años de cárcel.

Erick Moreno, alias "El Monstruo", ingresó la mañana de ayer al penal Martín Mendoza, cárcel de máxima seguridad situada en la ciudad de Emboscada, a unos 48 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay

El criminal cumplirá  la orden de prisión preventiva impuesta en su contra, mientras se gestiona su retorno al Perú y cumpla su sentencia de 32 años de cárcel por los delitos de hurtohomicidio y sicariato.

CELDA INDIVIDUAL

La seguridad en el referido centro carcelario es muy estricta, se conoce que alias "el Monstruo" usará un uniforme rojo (en señal de su peligrosidad) y que permanecerá 22 horas al día en una celda individual. 

El penal lleva el nombre de un valeroso suboficial de la policía, que en diciembre del 2023 fue asesinado por uno de los integrantes del "Clan Rotela", una de las bandas delictivas más peligrosas de aquel país. 


