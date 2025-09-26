Donald Trump restablece la pena de muerte en Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum que ordena restablecer la pena de muerte en Washington DC, más de cuarenta años después de haber sido anulada. La medida se aplicará como castigo en casos de homicidio y otros delitos graves en la capital.

Trump había adelantado el mes pasado que evaluaba la reinstauración de la pena capital, luego de asumir el control de la Policía Metropolitana y desplegar a la Guardia Nacional, así como a agentes federales y de inmigración, para combatir lo que calificó como una violencia “completamente desbocada” en la ciudad.

La pena de muerte en el Distrito de Columbia fue anulada en 1972 por el Tribunal Supremo y derogada definitivamente por el municipio en 1981. Un referéndum celebrado en 1992 reafirmó la postura ciudadana en contra donde dos de cada tres votantes rechazaron las ejecuciones en la capital.

FISCALES DEBERÁN SOLICITAR PENA MÁXIMA EN DELITOS GRAVES

El decreto firmado por Trump instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a aplicar la pena de muerte en todos los casos que lo justifiquen tras una revisión exhaustiva de las pruebas. El mandatario reiteró que la medida busca castigar severamente homicidios, incluidos los cometidos contra agentes de policía.