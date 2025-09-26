Presidente Donald Trump afirma que está “próximo” a lograrse un acuerdo de paz para Gaza

Esta tarde, el presidente Donald Trump señaló que está "próximo" un acuerdo entre Israel y Hamás, para la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo extremista en la Franja de Gaza y el fin de la ofensiva judía.

"Creo que tenemos un acuerdo para Gaza, el acuerdo está muy cerca de concretarse. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes con su familia y pondrá fin a la guerra", declaró el mandatario de Estados Unidos.

CISJORDANIA OCUPADA

El último martes, Donald Trump se reunió con representantes de varios países árabes, que asistieron a la Asamblea General de la ONU, a quienes prometió de manera categórica que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

En las últimas semanas, varios países han calificado la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, oficialmente se contabilizan más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.