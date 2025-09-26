Comandante general de la policía de Paraguay confirma que captura de "El Monstruo" fue con apoyo de la PNP

El Comandante General de la Policía de Paraguay, Carlos Benítez, se pronunció tras la captura del delincuente peruano Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo" en tierras paraguayas, específicamente en una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo.

En entrevista para Canal N, el titular de la institución policial paraguaya confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó participación en los trabajos de inteligencia que dieron con la caída de Moreno Hernández.

"Desde que hace aproximadamente un mes habría ingresado a territorio nacional procedente del territorio brasileño […] lo que finalmente llegó a su captura anoche. El trabajo hecho en cooperación en coordinación con nuestros colegas de la Policía Nacional del Perú ha sido bastante satisfactorio", dijo.

SOBRE PRESUNTA FILTRACIÓN DE LA PNP

Consultado sobre la presunta filtración de información a "El Monstruo" por parte de malos elementos de la PNP. Benítez señaló lo siguiente: "Como comandante de la Policía Nacional de Paraguay puedo afirmarle que esa situación no me consta", sostuvo.