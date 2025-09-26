Abuchearon a mandatario de Israel en la ONU: abandonan la sala durante discurso de Netanyahu

Delegaciones de distintos países se retiraron de la Asamblea General en protesta por la ofensiva israelí en Gaza, mientras otras aplaudieron al primer ministro.

La 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas fue escenario de una fuerte protesta diplomática este viernes, cuando decenas de funcionarios se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala entre abucheos al iniciar el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La medida, impulsada por delegaciones de distintos países, buscaba rechazar la responsabilidad de Israel en la ofensiva militar en Gaza, que ha dejado miles de víctimas civiles.

“Por favor, orden en la sala”, se repitió por los parlantes mientras se producía el retiro masivo. En cuestión de minutos, el auditorio quedó prácticamente vacío, reflejando el profundo aislamiento internacional del gobierno israelí.

QUÉ DIJO EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

En su intervención, Netanyahu negó las acusaciones de genocidio y sostuvo que son “los palestinos quienes rechazan la solución de dos Estados”. Además, afirmó que, frente a la “propaganda internacional”, existen datos que demuestran que Israel “no está atacando directamente a la población civil” y calificó cualquier incidente con víctimas civiles como “una tragedia”.

El primer ministro también dirigió un mensaje a los rehenes israelíes aún retenidos en la Franja de Gaza, a quienes prometió que su gobierno “hará todo lo posible por traerlos de vuelta a casa”.

El episodio se produjo pocos días después de que Reino Unido, Francia, Canadá y otros países reconocieran oficialmente al Estado palestino, un gesto que incrementa la presión diplomática sobre Israel y profundiza las divisiones internacionales en torno al conflicto. Mientras unos condenaban con su ausencia, otros asistentes aplaudieron y vitorearon al primer ministro.