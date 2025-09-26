Donald Trump exige investigación en la ONU porque se apagó una escalera eléctrica cuando intentaba subir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció lo que llamó un “triple sabotaje” durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Truth Social escribió: “¡No uno, ni dos, sino tres eventos muy siniestros!”, aludiendo a una escalera eléctrica detenida, un teleprompter apagado y fallas en el sonido dentro del auditorio.

“Esto fue un sabotaje absoluto”

Trump relató que el primer incidente ocurrió en el acceso a la Sala Principal de Conferencias. “La escalera mecánica que subía… se detuvo de golpe y se paró en seco. Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero”, aseguró. El mandatario calificó lo sucedido como “un sabotaje absoluto” y exigió que “todas las cintas de seguridad de las escaleras mecánicas deberían guardarse, especialmente el botón de parada de emergencia”.

El segundo episodio, dijo, fue cuando su teleprompter no respondió. “Estaba completamente oscuro. Inmediatamente pensé: ‘¡Guau! Primero el incidente de la escalera mecánica, y ahora un teleprompter defectuoso. ¿Qué clase de lugar es este?’”. A pesar de ello, resaltó que improvisó su mensaje y que “la buena noticia es que el discurso ha recibido excelentes críticas”.

Finalmente, el presidente relató que, tras su discurso, fue informado de que “el sonido estaba completamente apagado en el auditorio” y que los asistentes no pudieron escucharlo salvo con auriculares. Incluso citó a su esposa: “Le pregunté: ‘¿Qué tal lo hice?’. Y ella respondió: ‘No pude oír ni una palabra de lo que dijiste’”. Para Trump, no hay dudas: “Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados. Estoy enviando una copia de esta carta al secretario general y exijo una investigación inmediata”.