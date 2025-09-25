Insólito: hombre es multado por llamar “feos” a los integrantes de una banda virtual de K-Pop

¿Te pueden demandar por llamar “feo” a alguien? En Corea del Sur, al parecer, sí. Un tribunal ordenó pagar una indemnización a los miembros de por comentarios ofensivos en redes.

Un tribunal surcoreano emitió un fallo histórico al dar la razón a Plave, una banda virtual de K-Pop, en su demanda contra un hombre que los insultó en redes sociales por su apariencia. El caso marca un precedente en la protección legal de los artistas digitales en la era del metaverso.

Plave, formada por Yejun, Noah, Bamby, Eunho y Hamin, debutó en 2023 con el álbum Asterum y ha cosechado un gran éxito en Corea del Sur y el extranjero. A diferencia de los grupos tradicionales, sus integrantes no muestran sus rostros reales, sino que actúan mediante avatares digitales creados con tecnología de captura de movimiento, al estilo de los populares VTubers.

¿TE PUEDEN DEMANDAR POR LLAMAR "FEO" A ALGUIEN? EN COREA DEL SUR, AL PARECER, SÍ

En 2024, la agencia de la banda, Vlast, presentó una demanda contra un usuario de X (antes Twitter) por comentarios en los que insinuaba que los verdaderos artistas detrás de los avatares podían ser “feos” y con un “típico aire de hombre coreano”. La empresa alegó que estos mensajes causaron “daño emocional” a los miembros del grupo y solicitó una compensación de 6.5 millones de wones para cada uno.

Aunque el demandado argumentó que sus críticas estaban dirigidas a los personajes virtuales y no a las personas reales, el tribunal rechazó esta postura. En su sentencia, el juez sostuvo que “en la era del metaverso, el avatar es más que una imagen virtual: es un medio de expresión, identidad y comunicación con la sociedad”.

El monto solicitado fue reducido, y el tribunal ordenó al acusado pagar 100,000 wones (unos 73 dólares) a cada miembro. No obstante, Vlast ha apelado la decisión, argumentando que el caso sienta un precedente crucial para la protección legal de los artistas virtuales frente al acoso digital.