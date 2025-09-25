Dubái impone un nuevo récord con la taza de café más costosa del mundo

Una cafetería de Dubái inscribió su nombre en el Libro Guinness de los Récords al presentar la taza de café más cara servida hasta la fecha. El logro se alcanzó el 13 de septiembre en el Roasters Specialty Coffee House, donde se ofreció una bebida por 680 dólares, preparada con uno de los granos más exclusivos del planeta.

El secreto: un grano panameño de élite

La taza récord fue elaborada con granos Geisha de la reconocida finca Hacienda La Esmeralda en Panamá, célebre en el mundo cafetero por su rareza y su sabor extraordinario. El método elegido fue el “pour over”, una técnica artesanal en la que el agua caliente se vierte de manera controlada sobre el café molido, potenciando la complejidad aromática y el perfil delicado de la infusión.

El cofundador y director ejecutivo de Roasters, Konstantin Harbuz, celebró la distinción y destacó que este hito “es un reconocimiento a la pasión y al esfuerzo del equipo”, además de reafirmar a Dubái como un destino de referencia para los amantes del café de alta gama.

Este récord se suma a la lista de cafés de lujo que han conquistado paladares exigentes en distintas partes del mundo, como el Black Ivory de Tailandia —cuyo peculiar proceso involucra la digestión de cerezas de café por elefantes—, que puede costar más de 50 dólares la taza; el famoso Kopi Luwak de Asia, cuyo precio oscila entre 20 y 100 dólares por taza; o los exclusivos lotes de Ninety Plus, que en 2019 alcanzaron los 4.535 dólares por libra.