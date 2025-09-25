Conmoción en Ecuador: pobladores linchan y queman vivos a dos presuntos extorsionadores

Indignados moradores del centro poblado de Santa Ana, provincia de Manabí, en Ecuador, tomaron la justicia por sus propias manos; lincharon y quemaron vivos a dos presuntos extorsionadores, la tarde del último domingo.

Los sujetos llegaron al sector a bordo de una moto y dispararon, por un supuesto ajuste de cuentas, contra un grupo de jóvenes que conversaban en la puerta de una bodega. Tres muchachos resultaron heridos de gravedad.

POBLADORES GUARDAN SILENCIO

Una de las víctimas del ataque sacó un arma y logró herir a los atacantes quienes cayeron de la motocicleta, siendo atrapados por los indignados pobladores, quienes comenzaron a golpearlos hasta dejarlos inconscientes.

Luego les rociaron combustible y les prendieron fuego. Agentes de la policía llegaron rápidamente al lugar, pero ya era tarde. La zona fue acordonada y se inició el recojo de evidencias. Los pobladores guardan silencio.