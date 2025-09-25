¡No pierdas las esperanzas! Mujer que pasó su vida soltera se casó a los 70 años

La historia ocurrió en Goioerê y conmovió a una comunidad entera que celebró la unión. Se conocieron en un centro para personas mayores y pasaron de la amistad al matrimonio.

En Brasil, una historia se ha convertido en motivo de sonrisas y reflexiones sobre los tiempos de la vida. María Lúcia Dos Santos, quien pasó siete décadas sin pareja y con una vida marcada por la fe y el cuidado familiar, se casó el pasado 11 de mayo en la ciudad de Goioerê, estado de Paraná. La mujer nunca había tenido novio, pero todo cambió tras conocer a Clemente Dos Santos, de 84 años, en un centro comunitario para adultos mayores.

Una historia que sorprende y contagia alegría

El inicio no fue de película romántica: María y Clemente compartían caminatas, conversaciones y actividades en el Centro de Convivência da Terceira Idade. La amistad se mantuvo sin sobresaltos durante dos años, hasta que los celos revelaron a María que lo suyo no era solo aprecio. La sinceridad y la paciencia hicieron el resto: él se declaró, ella aceptó y a los tres meses decidieron casarse.

La boda reunió a más de 200 invitados en la capilla de la Igreja Matriz de Goioerê. Ella llevó un vestido de encaje blanco y él, un traje azul elegante. La comunidad los recibió con aplausos, lágrimas y mucho entusiasmo, convirtiendo el evento en un verdadero acontecimiento local que rápidamente saltó a las redes sociales y a los medios nacionales.

El 12 de junio, ambos fueron invitados al programa Encontro com Patrícia Poeta en TV Globo, donde María confesó que jamás imaginó casarse a esa edad, pero lo asumió con buen humor: “Dios sabe lo que hace, llegó cuando debía llegar”. La pareja asegura que solo quiere aprovechar cada momento juntos, sin aspirar a fama, demostrando que el amor no tiene calendario fijo.