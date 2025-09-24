Unesco premia a científica peruana por su trabajo en la Amazonía

La científica peruana Rosa Vásquez Espinoza fue galardonada como una de las cinco ganadoras del Premio Internacional Unesco–Al Fozan 2025, un reconocimiento que celebra a jóvenes investigadores por sus aportes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El evento se realizó el pasado 19 de setiembre en París Francia, donde cada premiado recibió 50 mil dólares y una medalla.

Vásquez Espinoza, fundadora de la organización Amazon Research Internacional (ARI), fue seleccionada entre 269 postulaciones globales para representar a América Latina y el Caribe. La Unesco destacó su modelo de investigación en la Amazonía peruana, donde combina la ciencia moderna con los saberes de comunidades indígenas para impulsar la conservación, la educación ambiental y el liderazgo comunitario.

Su trabajo incluye la protección de las abejas sin aguijón, especies nativas cuyas mieles medicinales poseen propiedades únicas y enfrentan amenazas por la deforestación y el uso de pesticidas. A través de ARI, promueve un enfoque en el que los pueblos indígenas no son solo beneficiarios, sino cocreadores de las investigaciones y guardianes activos del territorio amazónico.

RECONOCIMIENTO GLOBAL

Con raíces andino-amazónicas y formación científica internacional, Vásquez Espinoza obtuvo un doctorado en Biología Química en la Universidad de Michigan y ha sido reconocida como exploradora de National Geographic y parte de la iniciativa Harmony with Nature de la ONU. Este nuevo premio se suma a su inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo de la BBC, consolidándola como referente en ciencia y sostenibilidad desde el Perú hacia el mundo.