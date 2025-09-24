Gestión de Donald Trump compara captura de inmigrantes con atrapar pokemones

El gobierno de Donald Trump volvió a generar polémica con la difusión de un video oficial que utiliza referencias de la serie Pokémon para mostrar redadas migratorias. El material, publicado en las cuentas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muestra escenas de arrestos reales del ICE al ritmo de la famosa música de la caricatura y con el lema “¡Hay que atraparlos a todos!”.

Redadas con estética de caricatura

El video emplea la tipografía y algunos elementos gráficos propios de Pokémon, pero reemplaza las cartas coleccionables por fichas de migrantes en las que figuran sus supuestos delitos. Además, los agentes del ICE aparecen en imágenes de operativos reales, acompañados de frases como: “No nos detendremos, no cesaremos, no cederemos”, lo que convierte las detenciones en un espectáculo para redes sociales.

De acuerdo con datos oficiales, las redadas ya han superado las 109.000 personas, lo que representa un 120% más en comparación con el mismo período anterior. Esta ofensiva forma parte de la promesa de Trump de realizar “la mayor deportación de la historia”, con el objetivo de expulsar a un millón de inmigrantes.

El uso de una franquicia popular para este tipo de propaganda ha generado críticas por la manera en que se presentan a quienes migran en busca de un futuro mejor. Según el Pew Research Center, los inmigrantes representan más del 15% de la población de Estados Unidos, pero son mostrados en este material oficial como simples fichas de colección.