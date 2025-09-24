OTAN advierte a Rusia que usará “todas las herramientas” para frenar violaciones aéreas

La alianza transatlántica respondió a los recientes incidentes con drones y cazas rusos, y no descartó el derribo de aeronaves en caso de nuevas incursiones.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtió este lunes 23 de septiembre que empleará “todas las herramientas militares y no militares” para responder a las incursiones de Rusia en el espacio aéreo de sus países miembros. El comunicado oficial, respaldado por el secretario general Mark Rutte, fue emitido tras una reunión extraordinaria del Consejo de la OTAN solicitada por Estonia, luego de que tres cazas MIG-31 rusos sobrevolaran su territorio sin autorización.

En su pronunciamiento, la alianza condenó las violaciones aéreas registradas en Estonia, Polonia, Rumania, Dinamarca y Noruega desde el pasado 10 de septiembre, calificándolas como una escalada “cada vez más irresponsable”. Rutte advirtió que la respuesta de la OTAN será proporcional, pero dejó abierta la posibilidad de derribar aeronaves si la situación lo amerita: “Incluso si no es intencional, tenemos que defendernos”, señaló.

La advertencia llega tras una serie de incidentes que han provocado cierres de aeropuertos, despliegues militares y tensiones diplomáticas. El caso más grave ocurrió en Estonia, donde los cazas rusos permanecieron 12 minutos en su espacio aéreo, lo que el Gobierno calificó como una “incursión descarada y sin precedentes”. Otros episodios incluyeron drones detectados en Polonia y Noruega, así como sobrevuelos a baja altura sobre una plataforma petrolera polaca.

Por su parte, el Kremlin rechazó categóricamente las acusaciones. El portavoz Dmitry Peskov aseguró que “los vuelos rusos cumplen las normas internacionales” y que no se han presentado pruebas concluyentes de las supuestas violaciones. Sin embargo, la OTAN reiteró que estos actos no cambiarán su apoyo a Ucrania y anunció que reforzará sus capacidades de defensa aérea y su postura de disuasión frente a Moscú.

POLONIA DERRIBARÁ AVIONES

El endurecimiento del tono de la alianza se suma a las advertencias previas de Polonia, que ya había anunciado su disposición a derribar aviones o misiles rusos que ingresen a su territorio. Con esta declaración conjunta, la OTAN marca un precedente que podría elevar la tensión en Europa del Este y aumentar el riesgo de un enfrentamiento directo con Rusia.