Estados Unidos prueba misiles Trident II desde Florida en medio de la tensión con Venezuela

La Marina estadounidense lanzó cuatro proyectiles intercontinentales de prueba en el Caribe, uno de los cuales fue visible desde Puerto Rico.

La Marina de Estados Unidos confirmó este martes que entre el 17 y el 21 de septiembre realizó el lanzamiento de cuatro misiles balísticos Trident II D5 desde un submarino de la clase Ohio frente a la costa este de Florida. Aunque Washington aseguró que se trató de un ensayo rutinario, el anuncio coincide con el fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe, lo que ha elevado la tensión con Venezuela.

Uno de los lanzamientos, efectuado el domingo, fue visible desde Puerto Rico, según el propio comunicado de la Marina. La mención no pasó inadvertida, pues la isla se encuentra a unos 700 kilómetros de Venezuela, pese a que la zona de pruebas estaba mucho más alejada, a unos 1 500 kilómetros del territorio puertorriqueño.

Los misiles Trident II, capaces de portar cabezas nucleares y con un alcance estimado de 12 000 kilómetros, constituyen uno de los principales sistemas de disuasión estratégica de EE.UU. Aunque la Marina recalcó que las pruebas “no respondieron a ningún acontecimiento internacional”, el contexto geopolítico ha dado un cariz distinto al anuncio.

El ejercicio se enmarca en un despliegue mayor de la Armada en el Caribe, que desde agosto incluye ocho buques de guerra —entre ellos destructores y navíos anfibios—, además de un submarino de propulsión nuclear de la clase Los Ángeles y cazas F-35B estacionados en Puerto Rico. Según Washington, la misión busca frenar el narcotráfico desde las costas venezolanas, pero analistas sostienen que el operativo excede con creces esas necesidades.

¿QUÉ DICE NICOLÁS MADURO?

El Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que estas acciones forman parte de un plan de la Casa Blanca para forzar su salida del poder. Mientras tanto, Estados Unidos afirma haber destruido en las últimas semanas cuatro narcolanchas procedentes de Venezuela, aunque el trasfondo político y militar de este despliegue sigue alimentando la confrontación bilateral.