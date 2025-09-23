Viceministro boliviano desata polémica con frase: “Los chilenos la tienen más chiquitita”

Un cruce de insultos entre autoridades de Bolivia y Chile ha encendido la polémica en la región. El viceministro boliviano de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, desató la controversia al declarar que “los chilenos la tienen más chiquitita”, en alusión al tamaño del miembro viril, como respuesta a insultos provenientes del Congreso chileno.

Las declaraciones del funcionario boliviano surgieron tras los comentarios de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien había afirmado que los bolivianos “tienen encefalopatía hipóxica crónica” por nacer en la altura, lo que, según ella, disminuía su capacidad cerebral.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente, y por ello tienen una disminución del oxígeno cerebral. Eso provoca que expresen frases como las que mencionó (el candidato Rodrigo Paz)”, señaló Cordero, en respuesta a lo dicho por el político boliviano, quien había afirmado que Carabineros de Chile estarían vinculados al robo de vehículos y su traslado a Bolivia.

¿QUÉ DIJO VICEMINISTRO BOLIVIANO?

En este contexto, Torrico replicó con un comentario de tono burlesco, citando una supuesta revista que señalaba que los chilenos tendrían el miembro viril más pequeño de América. “Hace muchos años, una revista se preocupó de mostrar que, en América, los que la tenían más chiquitita eran los chilenos”, señaló el funcionario.