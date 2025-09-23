España aprueba embargo total de armas a Israel para detener ataques en Gaza

España se convierte en el primer país europeo en decretar un embargo total de armas a Israel, en medio de la ofensiva militar en Gaza. La medida, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, busca reforzar la presión internacional contra lo que el Gobierno califica como un “genocidio”.

El decreto contempla la prohibición de importar y exportar armas, material de defensa y de doble uso, además de combustibles con destino militar. También veta la comercialización y publicidad de productos procedentes de asentamientos en territorios ocupados.

Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esta decisión pretende consolidar la “dependencia cero” de tecnología israelí en España. No obstante, el texto incluye una cláusula que abre la puerta a excepciones de levantar el embargo por razones de “interés nacional”, las cuales serán definidas caso por caso por el Consejo de Ministros.

CONTROLES ESTRICTOS

Para garantizar el cumplimiento del embargo, el Ministerio de Exteriores elaborará un listado de códigos postales de las zonas ocupadas, inspirado en el modelo de la Unión Europea. Pese a que el intercambio comercial con Israel apenas representa entre el 0,2 % y el 0,4 % del total, el Gobierno subraya que la medida busca enviar “un mensaje contundente y coherente” con su política exterior en defensa de Gaza.