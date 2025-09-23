Ecuador: 14 muertos tras motín carcelario vinculado a bandas rivales

Una revuelta ocurrida la madrugada del lunes 22 de septiembre en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador, dejó un saldo de 14 personas muertas —entre ellas 13 internos y un funcionario penitenciario— y 14 heridos. De acuerdo con la Policía Nacional, el motín se originó por un enfrentamiento entre bandas rivales que disputan el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas dentro del penal.

Según el reporte preliminar, un grupo de reclusos logró salir de sus celdas y se dirigió hacia el pabellón donde estaban miembros de la banda contraria. En el trayecto, redujeron y asesinaron a un guardia, además de retener y desarmar a varios agentes penitenciarios. Videos difundidos en redes sociales muestran intensas detonaciones y ráfagas de disparos desde el interior de la prisión, que alberga a unos 1 400 reos.

La Policía informó que un número indeterminado de internos se dio a la fuga, aunque 12 fueron recapturados en las inmediaciones. Durante el operativo, se incautaron cuatro armas de fuego y diversas armas blancas, además de detener a una decena de sospechosos. El motín fue controlado cerca de 40 minutos después de su inicio gracias a la intervención conjunta de varias unidades de seguridad.

“LOS LOBOS BOX”

Las autoridades atribuyen los disturbios a la facción criminal conocida como “Los Lobos Box”, desprendimiento del grupo “Los Lobos”, con quienes mantienen una violenta disputa por el control de rutas de narcotráfico y actividades como la minería ilegal. El jefe policial William Calle advirtió que la falta de tecnología en los centros penitenciarios y la complicidad de algunos trabajadores facilitan el ingreso de armas, lo que agrava la crisis carcelaria en el país.