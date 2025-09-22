Trump señala al paracetamol de causar autismo y pide restricciones

El presidente Donald Trump sorprendió al mundo al señalar este lunes (22-09-25) que el paracetamol podría estar relacionado con el autismo en niños cuando se consume durante el embarazo. El anuncio generó controversia, pues especialistas advirtieron que no existe evidencia científica sólida que respalde esta afirmación.

En una conferencia en la Casa Blanca, Trump declaró que las mujeres embarazadas deberían restringir el uso de paracetamol, conocido como acetaminofén o Tylenol, solo a casos “estrictamente necesarios”. El mandatario sostuvo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) actualizará las advertencias del medicamento con la supuesta relación entre su consumo y el autismo.

El presidente también planteó modificar el esquema de vacunación infantil, proponiendo que se divida en varias etapas en lugar de aplicarse en una sola cita médica. Según Trump, este cambio reduciría los casos de autismo en Estados Unidos, aunque la comunidad científica rechaza esta relación.

POLÉMICA POR DECLARACIONES SOBRE CUBA

Durante su discurso, Trump mencionó rumores sobre la baja incidencia de autismo en Cuba, atribuyéndola a la falta de acceso al paracetamol en la isla. “Hay un rumor de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Eso ya dice mucho”, señaló, generando críticas de la prensa y expertos en salud pública.

El anuncio coincide con reportes que adelantan un informe de la administración republicana en el que se asociaría el consumo de paracetamol durante la gestación con el riesgo de autismo. Sin embargo, medios como The Washington Post remarcan que no existen estudios sobre el tema y que las declaraciones del presidente carecen de respaldo científico.