Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá a Palestina: “Un pueblo con dignidad”

En medio de su participación en la 80° Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país reconocerá a Palestina. Además, destacó las cualidades que tiene la nación.

“Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad", mencionó.

De acuerdo al mandatario de Francia, esta decisión no significa estar a favor y en contra de Israel o Palestina, sino que es el inicio de una nueva historia entre ambas naciones, que han estado en un conflicto que ha terminado con la vida de miles de ciudadanos.

UN PAÍS MÁS RECONOCE A PALESTINA

El último domingo y en un pronunciamiento en conjunto, Australia, Reino Unido y Canadá, decidieron reconocer al Estado de Palestina, causando la incomodidad de Israel. Poco a poco, más países se suman a la decisión. ¿Perú cuando lo hará?