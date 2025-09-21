Detienen a 30 peruanos y venezolanos en operativo contra minería ilegal en Ecuador

Treinta ciudadanos de nacionalidad peruana y venezolana fueron detenidos este domingo por el Ejército de Ecuador durante un operativo contra la minería ilegal en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia andina de Azuay. Junto a ellos, también fueron arrestados tres ecuatorianos, mientras que dos menores de edad encontrados en el lugar fueron aislados y entregados a sus familias.

En la intervención, las Fuerzas Armadas decomisaron un arma de fuego, municiones, casi 500 explosivos y 138 sacos de material aurífero, además de otros equipos utilizados en la extracción ilícita. Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales como parte de las investigaciones. Los extranjeros detenidos, según se informó, no portaban documentos de identificación al momento de la incursión.

Camilo Ponce Enríquez se ha convertido en los últimos años en un enclave estratégico para la minería ilegal, actividad que ha despertado el interés de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Entre ellas destacan Los Lobos, considerada la banda más poderosa de Ecuador, y los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las exFARC, a quienes el Gobierno responsabiliza de recientes ataques armados contra militares.

GRUPO ARMADO ORGANIZADO

El presidente Daniel Noboa, tras la emboscada en mayo pasado que dejó once militares muertos en la Amazonía, declaró a los Comandos de la Frontera como un “grupo armado organizado” y los incluyó en el conflicto armado interno contra el crimen organizado. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han intensificado los operativos contra la minería ilegal en provincias andinas, amazónicas y en zonas fronterizas con Perú y Colombia.