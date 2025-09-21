Nicolás Maduro envía una carta a Donald Trump planteando una "conversación" con el enviado de EEUU

El gobierno de Venezuela confirmó que el presidente Nicolás Maduro le envió una carta, el pasado 6 de setiembre, a Donald Trump planteando una "conversación directa y franca" con su enviado especial, Richard Grenell.

El envío de la carta fue confirmado por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que la agencia Reuters revelara que la misiva fue remitida cuatro días después de que un dron bombardeara una supuesta "narcolancha".

"Presidente, espero que podamos juntos derrotar estos 'fake news' que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica, como siempre visualizó nuestro Libertador Simón Bolívar". Es uno de los mensajes de la carta de Maduro a su homólogo estadounidense.

Carta tras el despliegue estadounidense en el Caribe

Este pedido del régimen chavista se da en medio de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue estadounidense en el Caribe.

Cabe señalar que, Por su parte, Donald Trump eludió confirmar si recibió la misiva y solo respondió: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".