Nicolás Maduro a EEUU: Millones de campesinos también se preparan para tomar las armas y luchar

El dictador venezolano Nicolás Maduro señaló que confía en la preparación “integral” que están recibiendo los campesinos, en el uso de armas, para defender al país si fuera agredido por Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Creo plenamente en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora, millones de campesinos se están preparando para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano", dijo el mandatario en el acto de fundación de este grupo.

RESISTENCIA PROLONGADA

El líder chavista manifestó también que si Venezuela es "agredida" por las fuerzas de los Estados Unidos se mantendría "esta patria grande, fuerte, rebelde, en una importante resistencia prolongada y libre, siempre libre. Nuestra lucha es por la paz, como decía el libertador Simón Bolívar".

Grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron desplegados, la tarde de ayer, en distintas comunidades de Venezuela para enseñar sobre "manejo de armas" a los ciudadanos, como parte del plan de adiestramiento en defensa implementado por el Gobierno ante una posible invasión de Estados Unidos.