Reino Unido, Canadá y Australia reconocen de forma conjunta al Estado palestino

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron este domingo 21 de septiembre al Estado de Palestina, un cambio radical en la política exterior de estas grandes potencias que desató la indignación de Israel.

Estas naciones se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso, antes de la cumbre de este lunes copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos Estados en la zona del conflicto. En esta instancia, decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino.

Declaraciones de líderes mundiales

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que el reconocimiento del Estado de Palestina busca "revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados". Starmer había anunciado en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluido un alto al fuego en Gaza.

En anuncios simultáneos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país "reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel".

Australia se unió a la medida, con el primer ministro Anthony Albanese declarando que su país "reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio". El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, calificó los anuncios como "un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera".

Reconocimiento al Estado Palestino



En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino, en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás contra territorio israelí en 2023.