Donald Trump: Venezuela “pagará” si no recibe a sus criminales que están en cárceles de EEUU

El presidente Donald Trump señaló que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "criminales" que hoy están en cárceles de Estados Unidos, la advertencia la realiza en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el 'liderazgo' venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América", señaló.

TREN DE ARAGUA

Dijo también que "miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos", por lo que exigió al Gobierno de Venezuela a sacarlos de los EEUU de inmediato o de lo contrario pagarán un precio "incalculable".

Tras algunos fallos judiciales adversos, ahora Donald Trump disputa en la Corte Suprema la expulsión de cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, declarada terrorista por el Gobierno de EE.UU.