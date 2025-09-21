Papa León XIV: "Usemos los bienes del mundo para construir un mundo más justo"

Durante el Ángelus del último domingo 21 de septiembre, el Papa León XIV comentó la parábola evangélica del administrador deshonesto (Lc 16,1-13) y planteó una serie de preguntas sobre cómo administramos nuestra vida y los bienes recibidos.

El pontífice puso de relieve que "no somos dueños de nuestra vida ni de los bienes de los que disfrutamos; todo nos ha sido dado como don por el Señor y Él ha confiado este patrimonio a nuestro cuidado, a nuestra libertad y responsabilidad".

Durante su reflexión, el Santo Padre explicó el sentido del comportamiento y las valoraciones del administrador en el relato bíblico, destacando que en su difícil situación, el personaje "comprende que la acumulación de bienes materiales no es lo más importante, porque las riquezas de este mundo son pasajeras".

Uso responsable de bienes

Además, señaló que el administrador pierde la riqueza material, pero gana amigos, que estarán dispuestos a ayudarlo y apoyarlo. Subrayó que "debemos usar los bienes del mundo y nuestra propia vida pensando en la verdadera riqueza, que es la amistad con el Señor y con los hermanos".

Llamado a justicia y responsabilidad

Finalmente, el Obispo de Roma enfatizó la necesidad del sentido de la justicia y la responsabilidad, planteando dos caminos posibles, seguir el criterio del egoísmo "poniendo la riqueza en primer lugar y pensando solo en nosotros mismos".

Asimismo, reconocer todo como "un don de Dios que debemos administrar, y utilizarlo como instrumento para compartir, para crear redes de amistad y solidaridad, para construir el bien, para construir un mundo más justo, más equitativo y más fraterno".