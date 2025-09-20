Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por el uso de la IA

En Corea del Norte, el mandatario Kim Jong-un presenció el desempeño de vehículos de vigilancia no tripulados y de drones de ataque de la serie Kumsong, cuya existencia se menciona por primera vez en medios oficiales. Desde Pyongyang, aseguran que el desarrollo ya incluye tecnología de Inteligencia Artificial.

Desde una ubicación no revelada, Kim observó las maniobras y durante los ensayos, el líder norcoreano hizo un llamado a implementar la IA en la modernización del Ejército, en otra muestra del desarrollo armamentístico de Pyongyang.

Alerta por el implemento de la IA

“En la guerra moderna, desarrollar la tecnología central de vehículos no tripulados y aplicar la inteligencia artificial constituye una tarea prioritaria para la modernización de las fuerzas armadas”, señaló el líder comunista.

Cabe señalar que, Corea del Norte probó vehículos aéreos no tripulados de este tipo en agosto y noviembre del año pasado y, recientemente, en marzo.