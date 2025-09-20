La OMS pide un mayor control, cuidado y prevención en los casos de contagios por cólera

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud hizo públicas las cifras de la enfermedad de Cólera respecto al año anterior, en las cuales se evidenció el aumento tanto en casos detectados como en muertes por este mal.

Según la OMS y otras fuentes, los países más afectados por el cólera en 2024-2025 incluyen Haití, la República Democrática del Congo, Afganistán, Etiopía y Camerún, así como otras naciones africanas como Sudán, y se está expandiendo a nuevos países como Chad.

“En el registro se evidencia que las personas afectadas con este diagnóstico acrecentaron 5%. En cuanto a las estadísticas por fallecimientos, es preocupante, pues incrementó en el 50% en comparación con los datos compartidos durante el 2023, lo que representó el deceso de 6000 personas”, señala el informe de la OMS.

Las principales causas del aumento de estas cifras, según la Organización Mundial de la Salud, esto se debe a las “carencias; pueden deberse a conflictos, desplazamientos de población, fenómenos climáticos como ciclones, inundaciones o sequías, y a la falta de inversión en el mantenimiento y la mejora de los servicios y las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene”, señala la entidad.

La importancia de la prevención en los contagios

La ciencia ha determinado que el cólera es un diagnóstico médico que se produce debido a la ingestión de alimentos o agua contaminados, lo cual produce diarrea intensiva y deshidratación, síntomas causados por una bacteria denominada Vibrio cholerae, la cual, de no ser tratada a tiempo, puede llegar a causar la muerte.

Ante esta situación, la OMS hace una invitación a los gobiernos para que se garantice un mayor control, cuidado y prevención en los contagios de esta enfermedad.