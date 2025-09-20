Zelenski confirma que se reunirá con Trump en Nueva York la próxima semana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que mantendrá una reunión la próxima semana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Durante el encuentro, ambos líderes abordarán las garantías de seguridad de Kiev en medio de la invasión rusa, según anunció el mandatario ucraniano.

"Hemos preparado la base para las garantías de seguridad que Europa está preparada para adoptar, teniendo en cuenta que Estados Unidos estará allí", manifestó Zelenski en conferencia este sábado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había adelantado el lunes que Trump se reuniría "probablemente" con Zelenski como parte de los contactos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión iniciada por Rusia en febrero de 2022.

Urgencia en garantías de seguridad

El líder ucraniano insistió en la necesidad de que estas garantías de seguridad sean pactadas antes del final de la guerra, argumentando que "puede pasar que no haya un documento final sobre el fin de la guerra". Además expresó su acuerdo con el presidente francés Emmanuel Macron en que "las garantías de seguridad no deben esperar al fin de la guerra" y que "un alto al fuego es suficiente para dar garantías de seguridad".

Drones rusos y creación de unidad de tropas de asalto

Por otra parte, afirmó que los países europeos deben alcanzar "una decisión conjunta" sobre el derribo de drones rusos que penetren en sus territorios. Además, desveló la decisión de las autoridades ucranianas de crear una unidad de tropas de asalto para hacer frente a la invasión rusa, anunciando que "tenemos batallones de asalto, regimientos que darán buenos resultados en 2025".