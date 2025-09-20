Caos en aeropuertos de Europa: ciberataque provoca largas esperas, retrasos y cancelaciones

El desconcierto de apoderó anoche de miles de viajeros en distintos aeropuertos europeos, entre ellos los de Bruselas, Heathrow en Londres, Berlín y Dublín, luego que los sistemas automatizados quedaron inoperativos, lo que exigió ejecutar todos los trámites de registro y embarque de forma manual.

La empresa Collins Aerospace, que proporciona sistemas automatizados a varias aerolíneas inicialmente habló de una "inesperada interrupción cibernética en algunos aeropuertos" que provocó problemas técnicos que causaron largas esperas de los viajeros, retrasos y cancelaciones de decenas de vuelos.

VUELOS DE EMERGENCIA

Sin embargo, horas después, la empresa en una escueta comunicación afirmó: "Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos y que la normalidad ha comenzado a regresar gracias a la capacidad y destreza de nuestros especialistas".

El ciberataque se habría iniciado anoche y durado hasta las primeras horas de hoy, sábado, el sistema poco a poco se ha ido normalizando en distintos terminales aéreos, lo que no disminuyó la incomodidad de los pasajeros, las aerolíneas están organizando vuelos de emergencia para evitar la queja de los pasajeros.