Papa León XIV destaca sed de justicia de pueblos que viven en condiciones "injustas e inhumanas"

El papa León XIV pidió reflexionar sobre la realidad de los pueblos que viven en condiciones de vida "tan injustas e inhumanas que resultan inaceptables", durante el discurso que pronunció en la plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de la Justicia.

Ante miles de fieles, recordó que la justicia es condición indispensable para la convivencia y el respeto de la dignidad humana, citando las reflexiones de San Agustín. "Donde no hay justicia no puede haber tampoco un derecho. Lo que se hace según derecho se hace con justicia".

El papa instó a que estas palabras inspiren a quienes ejercen la justicia en favor del pueblo, afirmando que "las exigentes palabras de San Agustín nos inspiran a todos a dar siempre lo mejor en el ejercicio de la justicia, con la mirada puesta en Dios, para respetar plenamente la justicia, el derecho y la dignidad de las personas".

Alerta sobre discriminación y llamado a la acción

León XIV subrayó que la justicia se concreta "cuando se orienta hacia los demás" y cuando se garantiza a cada persona lo que le corresponde, hasta alcanzar la igualdad en dignidad y oportunidades. En ese sentido, lamentó las crecientes discriminaciones que afectan el acceso a la justicia y llamó a trabajar por una verdadera igualdad que asegure que todos puedan realizar sus aspiraciones y ejercer sus derechos.

Pedido de León XIV

El pontífice exhortó a quienes imparten justicia a recuperar valores esenciales en la convivencia, y alertó sobre conductas y estrategias que muestran "desprecio por la vida humana desde su inicio, que niegan derechos fundamentales y no respetan la conciencia de la que nacen las libertades".