Joven disfrazado de El Chavo del 8 es detenido y su actuación se vuelve viral: “Se me chispoteó”

Un joven de 24 años, vestido como El Chavo del 8, fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, tras ser sorprendido con marihuana durante un control policial en un autobús. La escena se volvió viral luego de que el implicado interpretara al personaje de Roberto Gómez Bolaños mientras era trasladado a la comisaría.

La detención se realizó cuando un grupo de agentes abordó un colectivo encontrando entre los pasajeros al joven caracterizado de El Chavo del 8. Según las autoridades, el joven admitió que llevaba droga para consumo personal y entregó voluntariamente dos cigarrillos artesanales de marihuana.

Lo llamativo del episodio fue que, incluso esposado, el joven no dejó de interpretar a El Chavo, reproduciendo —según testigos— gestos y frases como “fue sin querer queriendo” y “se me chispoteó”. Sin embargo, lo que más sorprendió ocurrió al llegar a la comisaría, cuando comenzó a zapatear imitando el característico estilo del personaje cada vez que se enfadaba.

El peculiar episodio quedó registrado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron memes y bromas. Horas más tarde se confirmó que, tras brindar su testimonio, el joven recuperó la libertad.

LEYES CONTRA SUSTANCIAS ILÍCITAS

De acuerdo con la normativa brasileña, la tenencia de pequeñas cantidades de droga para uso personal no conlleva cárcel, pero sí sanciones alternativas como advertencias, tareas comunitarias o asistencia obligatoria a charlas educativas.