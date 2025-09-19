Ecuador: organizaciones sociales convocan a paro nacional indefinido por alza del diésel

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que agrupa a decenas de organizaciones sociales, anunció para hoy el inicio da un "paro nacional indefinido" en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que decretó el presidente Daniel Noboa.

Conaie ya lideró en 2019 y 2022 masivas protestas cuando los exmandatarios Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) que intentaron eliminar los subsidios a los combustibles, haciendo que finalmente retrocedan y se mantenga el beneficio.

El retiro del subsidio al diésel, que elevó el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón, permitirá al Gobierno ahorrar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresa.

ACCIONES DE LUCHA

Ante las críticas de distintos colectivos, entre ellos de la Conaide, el Gobierno señaló de manera categórica que no negociará la medida y el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en siete provincias ante el anuncio de violentas movilizaciones.

Tras la negativa del Ejecutivo a dialogar sobre el tema, Marlon Vargas, Secretario general de la Conaie dijo que no los pueden culpar de intransigentes, y que decidieron iniciar sus acciones de lucha, pero no señaló si marcharán hacia la capital como en otras ocasiones.