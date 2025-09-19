Cazas rusos violan espacio aéreo estonio: OTAN despliega F-35 italianos para frenarlos

En la mañana del viernes, tres cazas rusos MIG-31 irrumpieron sin autorización en el espacio aéreo de Estonia, sobre la isla de Vaindloo en el golfo de Finlandia, donde permanecieron durante casi 12 minutos. El Ministerio de Defensa estonio informó que las aeronaves ingresaron sin planes de vuelo, con transpondedores apagados y sin comunicación con los servicios de tráfico aéreo, lo que obligó a una inmediata reacción de la patrulla aérea de la OTAN.

RESPUESTA INMEDIATA

La Alianza Atlántica desplegó cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana desde la base estonia de Ämari para interceptar a los aviones rusos. Según la portavoz de la OTAN, Allison Hart, la reacción fue “inmediata”, subrayando que la incursión representa “otro ejemplo de la temeridad rusa y de la capacidad de respuesta de la OTAN”.

Se trata de la cuarta violación del espacio aéreo estonio en lo que va del año. El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, calificó el hecho como “descaradamente sin precedentes” y advirtió que Estonia entregó una nota de protesta formal al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Tallin.

ESCALADA DE TENSIONES

Este incidente ocurre pocos días después de que una veintena de drones rusos ingresaran en el espacio aéreo polaco, obligando a la OTAN a derribarlos en una acción inédita dentro de territorio aliado.

Para Estonia, estas violaciones son señales de una creciente agresividad rusa en la región báltica. El gobierno subrayó la necesidad de incrementar la presión política y económica sobre Moscú, en un contexto de tensiones crecientes que reavivan los temores de seguridad en Europa del Este.