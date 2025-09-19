Tras censura a Jimmy Kimmel: Trump amenaza con quitar licencias a medios que lo critiquen

Durante su regreso de Reino Unido en el Air Force One, Donald Trump sostuvo que el 97% de la cobertura mediática hacia su gobierno es negativa y que, pese a ello, ganó con facilidad en los siete estados clave en las últimas presidenciales. En ese marco, sugirió que los medios con licencia no deberían tener permitido criticarlo y deslizó la posibilidad de retirarles los permisos de emisión.

EL CASO JIMMY KIMMEL Y LAS CRÍTICAS A LA PRENSA

La amenaza de Trump coincidió con la cancelación del programa nocturno “Jimmy Kimmel Live” en la cadena ABC. El presentador había hecho un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk, un activista ultraderechista, lo que generó controversia nacional. El mandatario, lejos de calificarlo como censura, aseguró que la decisión se debió a las bajas audiencias y a la “falta de talento” del conductor.

Trump insistió en que los medios televisivos se han convertido en un “brazo del Partido Demócrata” y que, según él, llevan años sin dar espacio a voces conservadoras. “Lo único que hacen es golpear a Trump”, afirmó el presidente, subrayando que la licencia de transmisión no autoriza ese tipo de contenidos.

CONTEXTO DEL ASESINATO DE CHARLIE KIRK

El incidente que originó la polémica ocurrió el 10 de septiembre, cuando Kirk fue asesinado de un disparo en un acto público en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, de 22 años, fue señalado por el presentador Kimmel como simpatizante republicano. En su intervención, el comediante sugirió que el partido buscaba desmarcarse del caso para evitar un costo político, lo que avivó el debate mediático.

Con este nuevo enfrentamiento, Trump vuelve a poner en la mira a la prensa estadounidense y a los medios de entretenimiento, tensionando aún más la relación entre el poder político y la libertad de expresión en Estados Unidos.