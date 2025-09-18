Donald Trump a Vladímir Putin por no alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia: “Me ha decepcionado”

A más de dos años de haberse iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha dejado centenas de muertos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió enviarle un mensaje al mandatario Vladímir Putin.

Durante sus declaraciones, Trump enfatizó que se encuentra defraudo por parte de Putin, después de que han sostenido una serie de conversaciones para que ambos países pongan un alto al fuego, que principalmente afecta a los ciudadanos.

"Los Estados Unidos ha resuelto siete guerras, por lo que me sorprende, porque pensé que sería más fácil, debido a mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado, realmente. Pensé que sería la más fácil de resolver de todo el grupo, y hemos trabajado mucho para resolverla”, declaró el jefe de Estado de la nación norteamericana.

NADA DE ESTO HUBIESE PASADO SI ERA REELEGIDO

De acuerdo a Donald Trump, las ofensivas entre Rusia y Ucrania, no hubiesen escalado si sus compatriotas confiaban una vez más en él durante la reelección. “No hubiera pasado si yo hubiera sido presidente (entre 2021 y 2024). Hablé con el presidente Putin sobre Ucrania. Era algo muy valioso para él”.