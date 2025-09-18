Juez abre juicio contra defensa del Real Madrid por difundir vídeos sexuales

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio y otros tres exjugadores de la cadena de filiales, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. Los cuatro están acusados de difundir sin consentimiento vídeos de carácter sexual que involucran a dos jóvenes, una de ellas menor de edad.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado ha impuesto fianzas diferenciadas: 20 mil euros para Ruiz, Rodríguez y García, y 15 mil euros para Asencio. La diferencia responde a que los tres primeros no solo habrían difundido las grabaciones, sino que también serían responsables de haberlas realizado sin autorización de las afectadas. El auto judicial con el 2 de septiembre y publicado este jueves, ya no admite recurso.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2023 en un club de playa de Amadores, al sur de Gran Canaria. De acuerdo con la denuncia, Ruiz, Rodríguez y García conocieron a dos chicas, una de ellas de 16 años, con quienes mantuvieron relaciones sexuales consentidas en una cabaña privada, donde realizaron las grabaciones. Las denunciantes sostienen que, pese a exigir la eliminación de los vídeos, estos fueron compartidos en grupos de WhatsApp.

La implicación de Raúl Asencio se conoció posteriormente, cuando recibió uno de los vídeos en su teléfono y lo mostró a un amigo, a pesar de saber que había sido obtenido en contra de la voluntad de las jóvenes. El defensa ‘merengue’ ha reconocido su error de mostrar la grabación, mientras que el Real Madrid ha señalado que tomara las medidas oportunas en cuanto conozca los hechos al detalle.

FISCALÍA PIDE MÁS DE 2 AÑOS DE CÁRCEL PARA ASENCIO

La Fiscalía solicita penas de cuatro años y siete meses de prisión para Ruiz, Rodríguez y García, acusados de distribución de pornografía infantil y delitos contra la intimidad. Para Asencio, la petición es de dos años y seis meses de cárcel por dos delitos contra la intimidad.

