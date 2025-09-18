Denuncian que presidente Petro no estaría tomando acciones para impedir salida de droga a EEUU

Foto Cadena SER

El ex subdirector de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, Jesús Romero, cuestionó la política del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la lucha contra el narcotráfico, señalando que estaría actuando de manera negligente.

Reveló que pese a tener ayuda económica internacional para continuar con la erradicación de los cultivos de coca, combatir a las bandas de narcotraficantes y el envío de drogas a EEUU, el tema prácticamente ha sido dejado de lado.

CASO OMISO

Señaló también que el Gobierno de EEUU ya comunicó a Petro Urrego estas observaciones, pero al parecer el mandatario hace caso omiso y los operativos policiales que desarrollan en distintos puntos de Colombia tienen discretos resultados.

Finalmente, Jesús Romero indica que parece no importarle al mandatario colombiano que la mayor cantidad de droga que ingresa a EEUU proviene de su país, que sus directivas respecto a este tema son fallidas, no tienen resultados efectivos.