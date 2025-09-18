Ucrania y Polonia forman grupo operativo contra drones rusos

Ucrania y Polonia reforzaron este jueves su cooperación militar con la creación de un grupo operativo conjunto contra drones rusos. El acuerdo, firmado en Kiev por los ministros de Defensa Denís Shmigal y Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, busca fortalecer la defensa aérea mediante programas de instrucción compartida y el desarrollo de nuevas tecnologías. La decisión se produce tras la incursión de varios drones rusos en el espacio aéreo polaco el pasado 9 de septiembre.

INSTRUCCIÓN CONJUNTA

El eje central del pacto será un programa de entrenamiento para que militares ucranianos y polacos aprendan tácticas comunes contra drones de ataque. Según Shmigal, este esfuerzo también permitirá probar métodos de neutralización y combinar innovaciones tecnológicas de ambos países.

El plan contempla además la producción conjunta de sistemas no tripulados, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la cooperación militar e industrial entre Varsovia y Kiev, en plena guerra ruso-ucraniana.

POLONIA REFUERZA SU DEFENSA

El acuerdo se selló luego de que, por primera vez desde el inicio del conflicto, el Ejército polaco derribara drones rusos en su territorio. La incursión de más de veinte aparatos encendió las alarmas en Varsovia y llevó a aceptar la oferta de Ucrania para entrenar a sus militares en el manejo de estas amenazas.

Kosiniak-Kamysz subrayó que la cooperación no solo responde a la urgencia del momento, sino que busca consolidar un frente común a largo plazo para enfrentar los desafíos que plantea el uso masivo de drones en el campo de batalla moderno.